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Россия поразила 62 украинских пункта управления в Николаевской области

МО РФ заявило, что артиллерия поразила 62 украинских пункта управления под Николаевом

Фото: РИА Новости

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 украинских пункта управления в районе села Новый Буг Николаевской области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 30 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также удалось поразить пункты оперативного командования «Юг».

Российские военные за сутки уничтожили четыре системы залпового огня БМ-21«Град», 46 единиц вооружения и военной техники Украины, а также склад боеприпасов под Новомихайловкой в Донецкой народной республике (ДНР), добавили в Минобороны.

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Всего с начала спецоперации российской армии удалось уничтожить 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установку реактивных систем залпового огня, уточнил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении 41 пункта управления украинских войск и трех РСЗО «Град».

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Анна Щербакова
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