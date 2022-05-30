Россия поразила 62 украинских пункта управления в Николаевской области

МО РФ заявило, что артиллерия поразила 62 украинских пункта управления под Николаевом

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 62 украинских пункта управления в районе села Новый Буг Николаевской области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 30 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также удалось поразить пункты оперативного командования «Юг».

Российские военные за сутки уничтожили четыре системы залпового огня БМ-21«Град», 46 единиц вооружения и военной техники Украины, а также склад боеприпасов под Новомихайловкой в Донецкой народной республике (ДНР), добавили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации российской армии удалось уничтожить 183 самолета, 128 вертолетов, 1064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3323 танка и других боевых бронированных машин, 451 установку реактивных систем залпового огня, уточнил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство сообщило об уничтожении 41 пункта управления украинских войск и трех РСЗО «Град».