Названы любимые книги российских детей

«Гарри Поттер» и «Маленький принц» стали самыми популярными книгами среди детей в России

Книга «Гарри Поттер и философский камень» британской писательницы Джоан Роулинг оказалась наиболее популярной среди детей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «ЛитРес».

Второе место в рейтинге самых популярных детских книг заняла повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, тройку лидеров замкнул «Пес по имени Мани» Бодо Шефер.

«В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества», — отметила шеф-редактор сервиса «ЛитРес» Екатерина Писарева.

В топ-10 также вошли «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс и «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Еще одно произведение Роулинг — «Рождественский поросенок» — заняло седьмую строчку рейтинга. На восьмом месте расположился роман «Поллианна» Элинор Портер, на девятом — «Энн из Зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери. Аудиокнига «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен разместилась на 10-й строчке.