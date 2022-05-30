Страны Океании отвергли предложенный Китаем пакт по безопасности

Десять тихоокеанских островных государств отвергли предложенный КНР пакт по безопасности

Десять тихоокеанских островных государств отвергли предложенный Китаем пакт по региональной безопасности. Об этом сообщает новостной портал MSN со ссылкой на AFP.

В ходе переговоров на Фиджи глава МИД КНР Ван И и лидеры малых островных государств Океании не смогли достичь договоренностей по масштабному соглашению, затрагивающему сферы от безопасности до рыболовства. Китайские официальные лица признали, что им не удалось заручиться поддержкой стран.

По данным издания, лидеры стран отказались от предложений Китая на фоне опасений «попасть в орбиту Пекина». Пакт предполагал, что Пекин будет участвовать в обучении полиции тихоокеанских островов, заниматься их кибербезопасностью, расширит политические связи, будет проводить морское картирование и получит более широкий доступ к природным ресурсам на суше и в воде.

Так президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло в недавнем письме коллегам предупредил, что считает предложение китайской стороны «неискренним», так как оно «обеспечило бы китайское влияние в правительстве» и «экономический контроль» над ключевыми отраслями. Лидеры тихоокеанских островных государств по итогам переговоров заявили, что не могут согласиться с предложенным Пекином «Общим видением развития» из-за отсутствия регионального консенсуса.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.