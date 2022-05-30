Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны Океании отвергли предложенный Китаем пакт по безопасности

Десять тихоокеанских островных государств отвергли предложенный КНР пакт по безопасности
Ван И

Ван И. Фото: Kith Serey / Reuters

Десять тихоокеанских островных государств отвергли предложенный Китаем пакт по региональной безопасности. Об этом сообщает новостной портал MSN со ссылкой на AFP.

В ходе переговоров на Фиджи глава МИД КНР Ван И и лидеры малых островных государств Океании не смогли достичь договоренностей по масштабному соглашению, затрагивающему сферы от безопасности до рыболовства. Китайские официальные лица признали, что им не удалось заручиться поддержкой стран.

Материалы по теме:
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

По данным издания, лидеры стран отказались от предложений Китая на фоне опасений «попасть в орбиту Пекина». Пакт предполагал, что Пекин будет участвовать в обучении полиции тихоокеанских островов, заниматься их кибербезопасностью, расширит политические связи, будет проводить морское картирование и получит более широкий доступ к природным ресурсам на суше и в воде.

Так президент Федеративных Штатов Микронезии Дэвид Пануэло в недавнем письме коллегам предупредил, что считает предложение китайской стороны «неискренним», так как оно «обеспечило бы китайское влияние в правительстве» и «экономический контроль» над ключевыми отраслями. Лидеры тихоокеанских островных государств по итогам переговоров заявили, что не могут согласиться с предложенным Пекином «Общим видением развития» из-за отсутствия регионального консенсуса.

25 мая стало известно, что Китай решил заключить масштабное соглашение с десятью странами Океании, затрагивающее сферы от безопасности до рыболовства. Китай намерен обучать полицейских Тихоокеанского региона, объединить усилия государств по обеспечению «традиционной и нетрадиционной безопасности», а также разработать план по рыболовству. Как отмечали журналисты Associated Press, Пекин намерен с помощью договора установить контроль над регионом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
Дочь рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет
Россиянин одним выстрелом обесточил три населенных пункта
Стало известно число задержанных на акции протеста в Ереване
Россия предложит платежи по госдолгу в июне в обход инфраструктуры Запада
Роботы стали заменять людей на производстве
Назван российский город с самым дорогим жильем
Страны Океании отвергли предложенный Китаем пакт по безопасности
ОМОН уничтожил снаряд времен Великой Отечественной войны под Сочи
В Россию экспортируют прошлогоднее зерно из Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.