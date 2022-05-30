Сирия обвинила власти Турции в преступлениях против человечности

МИД Сирии обвинил турецкие власти в агрессии и этнических чистках на территории САР

Действия Турции на территории Сирийской Арабской Республики (САР), направленные на создание зоны безопасности, — это акт агрессии. Об этом заявили в МИД Сирии, передает ТАСС.

Внешнеполитическое ведомство обвинило турецкие власти в этнических чистках на территории республики. «Действия турецкого режима по созданию так называемой "зоны безопасности" в Сирии — это постыдный акт агрессии и часть политики зачисток по этническому и географическому принципу, проводимой на оккупированных сирийских территориях правительством [президента Турции] Тайипа Эрдогана, что является военным преступлением и преступлением против человечности», — сказано в заявлении.

Ранее Сирийский Курдистан (Автономия северо-восточной Сирии) запросил военную поддержку международного сообщества, чтобы остановить новую турецкую операцию. В заявлении курдской автономии отмечается, что Анкара «представляет реальные риски для региона в целом и несет угрозу сирийской социальной структуре». Чтобы остановить очередную турецкую операцию, курды просят ввести международные войска на север страны.