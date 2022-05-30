В турецкой экономике заметили признаки масштабного кризиса

В экономике Турции увидели признаки масштабного кризиса

Аналитики заметили в турецкой экономике и ее основных индикаторах признаки надвигающегося масштабного кризиса, пишет Reuters.

Одним из основных тревожных сигналов, на которые опираются аналитики, стало очередное снижение курса турецкой лиры. С начала мая оно составило девять процентов, что сопоставимо со значениями, наблюдавшимися во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Всего с начала года лира обесценилась на 20 процентов, спровоцировав рост инфляции до 70 процентов в годовом выражении. С аналогичной ситуацией турецкие власти уже сталкивались в конце прошлого года, но тогда им удалось предотвратить ухудшение положения за счет создания специальных защитных вкладов для населения со льготными условиями. Это предотвратило распродажу лиры населением.

Однако сейчас у специалистов есть сомнения в том, что такие вклады сохранят прежнюю привлекательность для жителей страны. Дополнительный негативный фактор заключается в фактическом исчерпании золотовалютных резервов местного центробанка. Без учета валюты, накопленной за счет своп-сделок с коммерческими банками (по условиям которых ЦБ обязуется продать обратно выкупленную у банков валюту) резервы равны минус 55 миллиардам долларов.

Аналитики опасаются, что президент Тайип Реджеп Эрдоган, известный своей приверженностью неортодоксальной денежно-кредитной политике с понижением ключевой ставки ради борьбы с инфляцией, вскоре может окончательно потерять контроль над экономической ситуацией в стране. В конечном счете это может подорвать его шансы на переизбрание.