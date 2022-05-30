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В турецкой экономике заметили признаки масштабного кризиса

В экономике Турции увидели признаки масштабного кризиса

Фото: Murad Sezer / Reuters

Аналитики заметили в турецкой экономике и ее основных индикаторах признаки надвигающегося масштабного кризиса, пишет Reuters.

Одним из основных тревожных сигналов, на которые опираются аналитики, стало очередное снижение курса турецкой лиры. С начала мая оно составило девять процентов, что сопоставимо со значениями, наблюдавшимися во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Всего с начала года лира обесценилась на 20 процентов, спровоцировав рост инфляции до 70 процентов в годовом выражении. С аналогичной ситуацией турецкие власти уже сталкивались в конце прошлого года, но тогда им удалось предотвратить ухудшение положения за счет создания специальных защитных вкладов для населения со льготными условиями. Это предотвратило распродажу лиры населением.

Курс USDTRY от TradingView

Однако сейчас у специалистов есть сомнения в том, что такие вклады сохранят прежнюю привлекательность для жителей страны. Дополнительный негативный фактор заключается в фактическом исчерпании золотовалютных резервов местного центробанка. Без учета валюты, накопленной за счет своп-сделок с коммерческими банками (по условиям которых ЦБ обязуется продать обратно выкупленную у банков валюту) резервы равны минус 55 миллиардам долларов.

Аналитики опасаются, что президент Тайип Реджеп Эрдоган, известный своей приверженностью неортодоксальной денежно-кредитной политике с понижением ключевой ставки ради борьбы с инфляцией, вскоре может окончательно потерять контроль над экономической ситуацией в стране. В конечном счете это может подорвать его шансы на переизбрание.

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Платон Щукин
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