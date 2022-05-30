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Еще одна страна приготовилась остаться без российского газа

Датская Orsted ожидает прекращения поставок российского газа после отказа платить в рублях

Фото: Crystal Kwok / Unsplash

Датская энергетическая компания Ørsted («Эрстед») сообщила на своем сайте, что может остаться без российского газа из-за отказа платить в рублях.

Последний срок оплаты наступает 31 мая, компания допускает вероятность прекращения поставок. «Газпром экспорт» продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивала поставки газа в рублях, говорится в заявлении.

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«По контракту у нас нет таких юридических обязательств, мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Ørsted продолжит платить в евро», — сказали в компании. Если Россия прекратит поставлять газ Ørsted, то это будет нарушением договора, уверены датчане. Таким образом, еще одна страна готовится остаться без российского газа. С 27 апреля поставки прекратились в Польшу и Болгарию.

Государства отказались перейти на новую схему расчетов, предполагающую открытие в том числе и рублевого счета в Газпромбанке. Власти Польши 23 мая досрочно разорвали соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года,

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Платон Щукин
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