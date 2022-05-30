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Названа самая старая собака в ​​мире

UPI: 22-летняя собака из Южной Каролины названа самой старой собакой в ​​мире

Фото: courtesy of Guinness World Records

Собака супружеской пары из штата Южная Каролина, США, была официально названа Книгой рекордов Гиннесса самой старой в мире из ныне живущих. Той-фокстерьеру по кличке Галька 22 года и 59 дней, сообщает UPI.

Семья подала заявку на признание рекорда после того как прочитала в новостях о 21-летнем чихуахуа, которому этот титул был присвоен в апреле.

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Галька, родившаяся 28 марта 2000 года, остается здоровой и активной, причем особенно, по словам ее владельцев, это проявляется ночью. «Галька похожа на дикого подростка, который любит спать днем ​​и бодрствовать всю ночь», — рассказали члены семьи.

Ранее сообщалось, что австралийский пудель по кличке Нори прославился в интернете своей необычной внешностью. Пользователи сети утверждают, что морда собаки напоминает человеческое лицо.

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Рузанна Акмалтдинова
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