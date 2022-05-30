Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями

Baza: российским чиновникам в зарубежных командировках будут выплачивать суточные в рублях

Российским чиновникам решили выдавать суточные в рублях. Об этом пишет издание Baza.

По его информации, после начала спецоперации и введения санкционных мер Центробанк посоветовал государственным структурам минимизировать использование иностранной валюты недружественных государств, в частности, отказаться от наличных.

В результате особое требование коснулось сотрудников, выезжающих в командировки за рубеж. Согласно внутреннему распоряжению, расходы будут оплачиваться в рублях по текущему курсу Центробанка. Кроме того, в поездках служащим рекомендуется использовать карты платежной системы «Мир».

29 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов предположил, что постепенный переход на рубли при оплате российского экспорта и переход на оплату российского импорта в национальной валюте не будут способствовать исчезновению доллара и евро в России — потому что отказаться полностью от валютных трансакций не удастся.