Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с допросом пленных украинских солдат в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с моментом допроса трех пленных украинских солдат в Донбассе. Кадры он показал в своем Telegram-канале.

В пояснении к видео он отметил, что большинство пленных отрицают свое участие в боях, утверждая, что являются «подневольными копальщиками окопов, блиндажей и прочих сооружений». Также выяснилось, что части ВСУ деморализованы, поскольку «украинское командование вынуждено открывать огонь на поражение по своим же позициям, чтобы помешать бегству солдат».

Ранее Кадыров отреагировал на видео с рассказом своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова о взятых в плен солдатах ВСУ. Алаудинов показал самих пленных украинцев, у одного из которых на лице были следы травм, и Кадыров нашел объяснение травмам пленника. «Что до фингалов, Апты, тут нечего извиняться. Мы все знаем, что оба синяка пленный сам заработал случайно, наступив на грабли, аккурат в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает. До свадьбы заживет», — написал он.