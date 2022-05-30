Названы российские регионы с самыми богатыми семьями

Исследование показало, что самые богатые семьи РФ живут на Ямале, в Москве и Петербурге

Самые богатые семьи России живут в Ямало-Ненецком округе, Москве и Санкт-Петербурге, соответствующе данные показало исследование РИА Новости. Субъектами с наименьшим семейным благосостоянием названы Кабардино-Балкария и Чечня.

Так, на Ямале в среднестатистической семье, где есть двое детей и оба родителя работают, потенциально возможный остаток средств после минимальных необходимых затрат составил 102,5 тысячи рублей. В столице — 81 тысячу, в Петербурге в среднем остается 77,1 тысяча рублей.

Сахалин, входивший в тройку лидеров несколько лет подряд, сместился на четвертую строчку (76,4 тысячи рублей). Пятое и шестое места — у Чукотки (71,7 тысячи) и Магаданской области (67,2 тысячи).

В Кабардино-Балкарии и Чечне у семей остается в свободном распоряжении менее десяти тысяч рублей, без дополнительных доходов содержать двоих детей оказывает очень сложно, отмечает исследование. Также выяснилось, что в 12 регионах России после оплаты минимальных нужды у семей потенциально возможный остаток средств составляет 15-20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в России появились четыре новых города-миллионника, численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек. Теперь в стране 16 таких городов, по данным переписи населения 2010 года это Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В них в общей сложности проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 миллиона человек.

