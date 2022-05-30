Пять человек пострадали в ДТП в российском регионе

Пять человек, трое из которых подростки, пострадали в ДТП под Красноярском

На трассе под Красноярском произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МВД по российскому региону.

Авария произошла ночью на 22-м километре автодороги Красноярск — Железногорск. Как сообщили в полиции, трое из пяти пострадавших — подростки. Уточняется, что они познакомились на сайте для поиска попутчиков для поездок между городами.

Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске при столкновении с легковым автомобилем перевернулась маршрутка, внутри которой было десять пассажиров.