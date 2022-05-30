Салон самолета известной авиакомпании вызвал отвращение у пассажиров

Пассажиры пожаловались на заваленный мусором пол в самолете авиакомпании British Airways

Пассажиры известной британской авиакомпании British Airways пожаловались на негигиеничные условия на кухне воздушного судна. Об этом пишет The Sun.

В распоряжении издания оказались кадры салона самолета, сделанные читателем — он запечатлел салон лайнера, на полу которого валяются использованные бутылки из-под молока, обертки и прочий мусор.

При этом отмечается, что данный инцидент не является единственным. С начала пандемии COVID-19 многие пассажиры возмущаются санитарными условиями на рейсах British Airways, которые «вызывают отвращение».

«Это абсолютный позор. Хотя после распространения коронавируса гигиена, наоборот, должна быть на высоте», — возмутился пассажир.

Ранее в мае сотрудник авиакомпании United Airlines ударил пассажира во время регистрации в аэропорту — в ответ на это мужчина нанес противнику несколько ударов кулаками, выводя его из равновесия. Причины драки остаются неизвестными.