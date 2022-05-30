Вспышка гепатита неизвестного происхождения выявлена в Испании

Минздрав Испании сообщил о выявлении 30 случаев гепатита неизвестного происхождения

В Испании медики с начала 2022 года выявили 30 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. О вспышке инфекционного заболевания сообщило агентство Europa Press с ссылкой на данные испанского Минздрава.

По их данным, 24 случая болезни приходится на детей младше 10 лет. Самые распространенные симптомы у заболевших включают в себя рвоту, лихорадку и желтуху. Власти сообщили, что все случаи заражения и протекания болезни изучаются.

Ранее в мае стало известно, что медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года. По данным ВОЗ, 27 мая было зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита в 33 странах. Также зафиксировано девять летальных исходов, а в 38 случаях больным потребовалась трансплантация печени.

29 мая представители Роспотребнадзора заявили, что на территории России случаи заражения неизвестной этиологии отсутствуют.