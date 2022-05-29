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В Роспотребнадзоре оценили угрозу завоза гепатита неизвестной этиологии в Россию

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии острого гепатита неизвестной этиологии в России

Фото: Lukas Barth / Reuters

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии острого гепатита неизвестной этиологии в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 мая зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах пяти регионов ВОЗ. Также зафиксировано девять летальных исходов, а в 38 случаях больным потребовалась трансплантация печени.

Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимается весь необходимый комплекс мер, отмечается в заявлении. «С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в мае сообщалось, что медики Европы и США зафиксировали вспышку вируса, который поражает печень детей и вызывает у них тяжелый гепатит. О первых случаях инфекции британские врачи сообщили в январе 2022 года.

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Асель Минбаева
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