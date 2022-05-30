Популярное туристическое развлечение на водопаде обернулось трагедией

Экстремальный тур через водопад на катере в Австралии обернулся травмами туристов

Более 20 туристов пострадали в результате прохождения на катере через Горизонтальный водопад в Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в регионе Кимберли в Западной Австралии в пятницу, 27 мая. Туристический катер с 26 пассажирами направлялся к Горизонтальному водопаду, чтобы на высокой скорости пройти через его ущелье — экстремальный тур является популярным видом развлечений. Однако экскурсия обернулась трагедией: во время прохождения порогов водопада капитан судна не справился с управлением и судно занесло.

Более 20 туристов получили травмы разной степени тяжести. Также сообщается, что во время инцидента несколько пассажиров упали в воду. Для эвакуации раненых местные власти использовали гидросамолеты. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Горизонтальные водопады — два ущелья в горной цепи, через которые проходит вода залива Талбот. Уникальный природный феномен проявляется во время приливов и отливов — из-за геологических особенностей региона мощный поток воды создает временные водопады высотой до пяти метров, которые также меняют свое направление в зависимости от колебания волн. Явление проходит горизонтально, создавая иллюзию, что вода разливается по поверхности залива.

Ранее в мае туристка из Румынии погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине водопада. Отмечалось, что девушка поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.