Экс-президент Туркмении предложил назвать проспект в честь своего коня

Гурбангулы Бердымухамедов предложил назвать проспект в Туркмении в честь своего коня

Бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил назвать проспект в строящемся городе в честь своего любимого коня Акхана (Белый хан). Об этом сообщает правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Отмечается, что такое предложение он высказал во время визита на стройку будущего административного центра Ахалского велаята. На проспекте также планируется возвести памятник Акхану.

Ранее стало известно, что новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об установке в Ахалском велаяте монумента со статуей любимого скакуна бывшего главы республики. Объект планируется сдать в декабре.

Акхан — конь, которого лично воспитал Гурбангулы Бердымухамедов, будучи президентом Туркмении. В 2018 году Акхан прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.