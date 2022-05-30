В России захотели «срочно» возобновить авиасообщение с популярными странами Азии

В России обсуждают вопрос возобновления прямых рейсов с Вьетнамом, Индонезией и Таиландом

В России захотели возобновления прямого авиасообщения с популярными странами Азии — Вьетнамом, Индонезией и Таиландом. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Кирилл Барский.

По его словам, этот вопрос сейчас стоит наиболее остро, так как страны несут финансовые потери из-за отсутствия российских туристов. Стороны обсуждали его на трех двусторонних встречах. Дипломат отметил, что на первом этапе, когда «нужно просто срочно восстанавливать авиасообщение», достаточно прямых рейсов Garuda Indonesia, Vietnam Airlines, Thai Airways либо частных авиакомпаний.

Барский подчеркнул, что для Москвы важно сотрудничать в первую очередь с государствами, пострадавшими от прекращения авиасообщения с Россией.

Ранее в апреле в Российском союзе туриндустрии сообщили, что после возобновления авиасообщения с Россией туристический бум в Азии маловероятен, поскольку в большинстве стран еще сохраняется ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса.