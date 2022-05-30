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Ходатайство о заочном аресте бывшей судьи Хахалевой рассмотрят 10 июня

Просьбу следствия заочно арестовать «золотую судью» Хахалеву рассмотрят 10 июня

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Просьбу следствия об аресте Елены Хахалевой, известной в СМИ как «золотая судья», рассмотрят 10 июня в ходе заседания — ходатайство поступило в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону; в случае удовлетворения ходатайства арест будет заочным, так как Хахалева на данный момент не задержана. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 30 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным пресс-службы, бывшая судья Хахалева является подозреваемой по статьям «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций» и «Мошенничество» УК РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Елены Хахалевой: следствие считает, что она похитила более одного миллиона рублей. С 2016-го по 2019 год россиянка, занимая должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. Она вносила в табель ложные сведения о своих трудовых часах.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю: праздник обошелся в два миллиона долларов, среди приглашенных звезд оказались Николай Басков и Валерий Меладзе. Позже в СМИ появилась информация, что судья Хахалева обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 15 декабря 2021 года дала согласие на привлечение Хахалевой к уголовной ответственности. Сама она не явилась на заседание коллегии: за неделю до него бывшая судья смогла улететь в Ереван.

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Леонид Микуляк
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