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Мужчина вписал в лотерейный билет числа с работы и разбогател

UPI: американец сорвал джекпот в лотерее благодаря числам, которые использует на работе

Фото: Pixabay

Житель американского населенного пункта Овингс-Миллс, штат Мэриленд, использовал при игре в лотерею числа с работы и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина по имени Чарльз приобрел лотерейный билет за один доллар и вписал в него числа, совпадающие с идентификационными кодами профессий, которые он использует у себя на работе в медицинской сфере.

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Американец рассказал, что никогда не смотрит розыгрыши лотерей и был в шоке, когда на следующее утро обнаружил, что выиграл 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). «Было около шести часов утра, я проверил числа на своем мобильном телефоне и чуть не выронил телефон», — признался он.

На полученные деньги мужчина планирует купить подарок двум своим внучкам, которые недавно окончили колледж. Кроме того, он и его жена собираются съездить в отпуск.

Ранее сообщалось, что официант из города Вирджиния-Бич, штат Виргиния, США, разбогател, сорвав джекпот благодаря числам, которые когда-то узнал от одного человека. Он подчеркнул, что любит свою работу и не планирует увольняться, несмотря на то что выигрыш принес ему богатство.

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Алиса Дмитриева
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