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Российского чиновника отправили в СИЗО за миллионную аферу при закупке масок

Экс-чиновника администрации Смоленской области отправили в СИЗО за аферу при закупке масок

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Бывшего заместителя директора хозяйственного управления администрации Смоленской области отправили в СИЗО за превышение должностных полномочий и мошенничество. Об этом в понедельник, 30 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в июне 2020 года управляющий закупками чиновник заключил контракт с предпринимателем на поставку медицинских масок на сумму более 5,2 миллиона рублей, завысив сумму контракта на 1,1 миллиона рублей. Похищенные деньги он разделил с бизнесменом и неустановленными лицами.

Аферу выявили сотрудники регионального УМВД. После этого в СКР возбудили дело, сейчас следователи собирают доказательства преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации российской армии.

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Елизавета Новикова
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