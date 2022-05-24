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Осужденного за коррупцию чиновника-миллиардера обвинили в дискредитации армии

На осужденного экс-главу района Шестуна составили протокол за дискредитацию армии
Александр Шестун

Александр Шестун . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Осужденного к 15 годам за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна обвинили в дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 24 мая, со ссылкой на защитника миллиардера сообщает РБК.

По данным адвоката чиновника, 19 мая Шестун явился на заседание суда в майке цветов украинского флага и в своем выступлении сделал ряд заявлений против российской спецоперации. В отношении него составили протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии.

Кроме того, Шестуна предупредили, что, если подобное повторится, он может стать фигурантом дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК.

17 ноября сообщалось, что Шестун пойдет под суд за то, что во время рассмотрения дела о коррупции он оскорблял судью Подольского городского суда и угрожал ей убийством.

25 декабря 2020 года Шестуна осудили на 15 лет колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003-го по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.

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Азамат Асланов
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