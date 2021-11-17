Чиновника-миллиардера Шестуна отправили под суд за угрозы судье убийством

В Московской области завершено расследование в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, угрожавшего судье убийством. Об этом в среду, 16 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело по статьям 296 («Угроза убийством в отношении судьи»), 297 («Неуважение к суду»), 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, во время рассмотрения дела о коррупции Шестун оскорблял судью Подольского городского суда. Кроме того, он угрожал ей убийством.

25 декабря 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. Чиновник в период с 2003-го по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате бывший глава подмосковного района стал обладателем имущества на миллиарды рублей.