Подписано постановление об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

Премьер Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий на 10% с 1 июня

Постановление об индексации с 1 июня на 10 процентов МРОТ, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам подписано. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, власти выделят свыше 500 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат более чем 50 миллионам россиян.

Об индексации пенсий неработающим пенсионерам, а также прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда сообщил 25 мая президент Владимир Путин. Он потребовал к концу года обеспечить снижение уровня бедности.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новый средний размер пенсии в России после индексации составит 19 360 рублей. Он уточнил, что в среднем прибавка к пенсии составит 1760 рублей.

Пенсионный фонд начнет доставку повышенных на десять процентов пенсий с 3 июня.