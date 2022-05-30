Российские школьники месяц насиловали четвероклассницу

В Краснодарском крае пятерых школьников подозревают в изнасиловании четвероклассницы

В Краснодарском крае пятерых школьников подозревают в изнасиловании четвероклассницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в апреле в станице Полтавской пятеро подростков позвали четвероклассницу в заброшенное здание якобы для игры. Оттуда российские школьники увели девочку в поле, где издевались над ней и насиловали.

Надругательства над девочкой продолжались в течение месяца, так как она скрывала все от своей матери. В итоге женщина узнала о происходящем от других детей и написала заявление в полицию.

По данным издания, в надругательстве над девочкой подозревают шестиклассника из общеобразовательной школы, а также семиклассника и трех девятиклассников из местной школы-интерната. Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Трое из пяти подозреваемых подростков задержаны.

Ранее в городе Находке Приморского края несколько школьников в течение трех месяцев насиловали 12-летнюю сверстницу. В полицию с заявлением обратилась мать девочки.