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В Чечне отреставрируют несколько средневековых башен

В Чечне восстановят 11 объектов культурного наследия в четырех районах республики

Фото: ГБУ «Аргунский музей-заповедник» / «Это Кваказ»

Власти Чечни до конца года планируют отреставрировать 11 объектов культурного наследия в четырех горных районах региона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» Рамзана Хаджиева, будут восстановлены несколько средневековых башен.

«В этом году у нас планируется реставрация 11 объектов. Это боевые и жилые башни, склеп и мечеть в четырех горных районах. Памятники датируются XII–XIX веков. Все работы будут проводиться в рамках федеральной программы развития культуры», — рассказал он.

Собеседник агентства также отчитался о восстановлении семи объектов культурного наследия в прошлом году за счет бюджетных средств. «Это жилые и боевые башни, входящие в Мешийский, Тертийский историко-архитектурные комплексы в Итум-Калинском районе, а также боевая башня в селе Тазбичи. Самые древние из них датированы ХIII веком», — уточнил он.

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Варвара Кошечкина
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