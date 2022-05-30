В НАТО заявили о праве на прочные позиции на восточном фланге

Замгенсека НАТО Джоанэ рассказала о праве альянса на прочные позиции на восточном фланге

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал агентству AFP, что в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине у альянса есть право на создание прочных позиций на восточном фланге, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Основополагающем акте Россия-НАТО Москва взяла на себя обязательства не допускать нападения на соседей и участвовать в регулярных консультациях с альянсом. Исходя из того, что Россия якобы не следует этим условиям, он возложил вину не неисполнение данного акта на нее.

«Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 (устава НАТО — прим. «Ленты.ру») и нашими союзниками», — заявил замгенсека НАТО.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО, которую примут на саммите альянса в Мадриде в июне, будет изменен статус России. Посол Италии Франческо Мария Тало заявил, что в Испании будет принята стратегическая концепция, которая введет альянс в XXI век с учетом всех современных проблем, включая киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии, а также последствия климатических изменений.