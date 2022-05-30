Назарбаев заявил о работе над мемуарами

Бывший президент Казахстана заявил, что работает над мемуарами

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приступил к работе над воспоминаниями о своей жизни и деятельности. Об этом он рассказал в интервью казахскому политологу Данияру Ашимбаеву, опубликованному в Telegram-канале эксперта.

Политик не уточнил, являются ли его мемуары книгой, видеоматериалом или чем-либо еще. Также Елбасы (по-казахски «глава государства» или «лидер нации» — прим. «Ленты.ру») не раскрыл и содержание своей работы, указав лишь, что она будет посвящена стране.

«Политики приходят и уходят, а народ и страна — остаются. <...> Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы», — заявил Назарбаев.

Ранее стало известно, что власти Казахстана передумали закреплять особый статус первого президента Казахстана в обновленной Конституции, голосование за которую пройдет летом 2022 года. Предыдущая редакция основного закона наделяла Назарбаева рядом пожизненных привилегий.

