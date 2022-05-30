Вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян оценили

Вирусолог Альтштейн назвал маловероятной опасную мутацию оспы обезьян

Мутация оспы обезьян и ускорение ее распространения являются маловероятными, это обусловлено биологией вируса, объяснил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он добавил, что видимые симптомы заболевания позволяют быстро выявить и изолировать распространителей вируса. В разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян.

В мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как уточнили эксперты, неожиданное появление этого заболевания сразу в нескольких странах, не являющихся для нее эндемичными, указывает на то, что в течение какого-то времени передача вируса оставалась незамеченной.

Вероятность мутации

«Вероятность мутации и увеличения скорости распространения оспы обезьян достаточно низкая, — считает Альтштейн. — Вирус не отличается высокой патогенностью, особенно когда передается от человека к человеку. Так что, я думаю, эпидемиологи справятся с этой задачей, быстро выявят всех больных и никто не умрет. Все обойдется».

Эпидемия, как отметил вирусолог, зависит от разных факторов, главный из которых — биологические свойства самого вируса. В данном случае, по мнению специалиста, сравнивать оспу обезьян с коронавирусом не приходится, поскольку возможности вируса оспы оказались намного более ограниченными.

«Биология вируса всегда играет ключевую роль. Мы видим, что оспу обезьян от натуральной оспы отличает более низкая патогенность, длинный инкубационный период, очень четкие симптомы, высыпания, которые позволяют быстро идентифицировать и изолировать пациентов. Кроме того, этот вирус известен нам уже давно, фиксировались и другие вспышки, но ничего чрезмерного не происходило. Что касается возможного появления мутанта, то, конечно, исключить этого нельзя, но вряд ли мутация выйдет далеко за пределы возможности вируса», — уверен специалист.

Альтштейн заключил, что оспа обезьян не вызывает такой тревоги, как коронавирус, который с самого начала демонстрировал высокую летальность.

Напомним, к первостепенным признакам развития заболевания можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Через несколько дней после появления первых симптомов у зараженного человека начинает проявляться сыпь на лице и теле.