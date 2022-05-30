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На месте крушения самолета в Непале нашли тела 14 погибших

Найдены 14 тел погибших на месте крушения самолета в Непале, поиск остальных продолжается

Фото: Fishtail Air Pvt Ltd Captain Nikalas Fjellgren / Reuters

На месте крушения самолета авиакомпании Tara Air на северо-западе Непала спасатели обнаружили тела 14 погибших. Об этом пишет The Kathmandu Post.

Поисково-спасательная операция продолжается, спасатели прочесывают территорию в поисках останков остальных пассажиров. Отмечается, что после столкновения с горой самолет от удара разорвало на части — куски обломков разбросаны в радиусе 100 метров.

Обломки пассажирского самолета непальской авиакомпании Tara Air были найдены на высоте 14,5 тысячи футов (4,4 тысячи метров) в районе Мустанг на северо-западе Непала спустя почти 20 часов после пропажи авиалайнера. На предполагаемое место крушения указал житель деревни, располагающейся у подножия гималайской горы Манапати, который видел горящий лайнер.

29 мая самолет непальской авиакомпании Tara Air, на борту которого находились 19 пассажиров (граждане Непала, Индии и два гражданина Германии) и три члена экипажа, вылетел из аэропорта города Покхара и спустя несколько минут пропал с радаров. На его поиски отправили два частных вертолета и вертолет Военно-воздушных сил Непала.

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Дарья Рыбак
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