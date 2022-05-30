Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли способ расплачиваться за границей без карт

«Аргументы и факты» раскрыли россиянам способ расплачиваться за границей без карт

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отправившийся в Индию корреспондент газеты «Аргументы и факты» раскрыл россиянам способ расплачиваться за границей без карт. Об этом он рассказал в статье, опубликованной на сайте издания.

Журналист взял с собой доллары, которые обменял на рупии в аэропорту Нью-Дели. Он посоветовал брать с собой банкноты без повреждений, последнего выпуска. В таком случае будет выше их стоимость при обмене.

Вместо «Убера» он поймал официальное такси перед выходом из аэровокзала. По словам путешественника, забронировать отель на Booking.com по-прежнему можно. Просто необходимо выбрать тот вариант размещения, где не требуется предоплата. В таком случае не попросят ввести данные пластиковой карты и не отменят бронь.

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля 2021
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня 2021

Для удобства журналист рекомендует купить местную сим-карту, а также установить приложение заграничного «Убера», выбрав оплату за наличные. Такое приложение работает также в Египте, Таиланде и Вьетнаме.

Он рекомендовал соотечественникам оставлять часть привезенных с собой наличных в сейфе отеля или чемодане, а не носить с собой всю сумму целиком.

Помимо этого, корреспондент поделился лайфхаком: если на Гоа российским туристам не хватило рупий, они могут обратиться за помощью к посредникам. Те дадут недостающую сумму, а деньги плюс комиссию за услуги россияне могут перевести на карту индийца, живущего в России.

В конце апреля в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне при покупке путевки за границу могут воспользоваться услугой депозитов для оплаты дополнительных услуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел мощный взрыв
Акула сразилась с морской черепахой и проиграла
НАТО решило пересмотреть позицию по России и Китаю
Горящая яхта за сотни миллионов рублей попала на видео
Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе
В Крыму попытались поджечь военкомат
Определена причина пожаров в России
Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в облегающих трусах
Москвичи начали голосование за адрес для «переезда» посольства США
Россиянам раскрыли способ расплачиваться за границей без карт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.