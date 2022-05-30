Россиянам раскрыли способ расплачиваться за границей без карт

«Аргументы и факты» раскрыли россиянам способ расплачиваться за границей без карт

Отправившийся в Индию корреспондент газеты «Аргументы и факты» раскрыл россиянам способ расплачиваться за границей без карт. Об этом он рассказал в статье, опубликованной на сайте издания.

Журналист взял с собой доллары, которые обменял на рупии в аэропорту Нью-Дели. Он посоветовал брать с собой банкноты без повреждений, последнего выпуска. В таком случае будет выше их стоимость при обмене.

Вместо «Убера» он поймал официальное такси перед выходом из аэровокзала. По словам путешественника, забронировать отель на Booking.com по-прежнему можно. Просто необходимо выбрать тот вариант размещения, где не требуется предоплата. В таком случае не попросят ввести данные пластиковой карты и не отменят бронь.

Для удобства журналист рекомендует купить местную сим-карту, а также установить приложение заграничного «Убера», выбрав оплату за наличные. Такое приложение работает также в Египте, Таиланде и Вьетнаме.

Он рекомендовал соотечественникам оставлять часть привезенных с собой наличных в сейфе отеля или чемодане, а не носить с собой всю сумму целиком.

Помимо этого, корреспондент поделился лайфхаком: если на Гоа российским туристам не хватило рупий, они могут обратиться за помощью к посредникам. Те дадут недостающую сумму, а деньги плюс комиссию за услуги россияне могут перевести на карту индийца, живущего в России.

В конце апреля в Ассоциации туроператоров России сообщили, что россияне при покупке путевки за границу могут воспользоваться услугой депозитов для оплаты дополнительных услуг.