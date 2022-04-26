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Россиянам раскрыли способ расплачиваться за рубежом без карт

В АТОР призвали пользоваться депозитами при покупке туров за рубеж

Фото: Timeo Buehrer / Unsplash

При покупке путевки за границу россияне могут воспользоваться услугой депозитов — такой способ расплачиваться за рубежом без карт раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщается на их сайте.

В туротрасли отметили, что так можно, например, заказать дополнительное питание, экскурсии, массаж, а также другие процедуры и услуги. Путешественники перед поездкой вносят турагенту или туроператору любую сумму в рублях, после этого деньги в валюте перечисляются отелю или принимающей компании. Неиспользованные за время отпуска средства вернутся путешественникам по возвращении из отпуска.

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Услугу депозитов предлагают сразу несколько туроператоров, включая «Русский Экспресс», PAC Group, Space Travel. Эксперты призвали перечислять деньги на депозит заранее, поскольку процесс перевода денег может занять от трех до пяти дней.

Эксперты отмечают, что в основном система депозитов работает в отелях класса люкс Египта, Индонезии, Италии, Маврикия, Мальдив, ОАЭ, Франции, Сербии, Сейшел, Таиланда, Швейцарии и Шри-Ланки. При этом список стран может расширяться.

Ранее министр финансов Турции пообещал российским туристам беспроблемное использование банковских карт платежной системы «Мир» во время отдыха в республике. По словам руководителя ведомства, в настоящее время доля предприятий в стране, которые сотрудничают с российской платежной системой, составляет около 15 процентов.

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Ксения Мельникова
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