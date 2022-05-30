На Украине попросят другие страны отменить легализацию российских дипломов

Верховная Рада Украины попросит другие страны отменить легализацию российских дипломов

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому Киев попросит другие страны отменить легализацию российских документов об образовании. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона был внесен в Раду 30 мая. Согласно документу, Украина намерена обратиться к правительствам других стран с просьбой разорвать соглашения о сотрудничестве в сфере образования с Россией, а также отменить легализацию дипломов и других документов об образовании, получении научных степеней.

Ранее Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в стране разрешили по решению суда изымать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.