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На Украине разрешили изымать имущество за поддержку российской спецоперации

Рада разрешила по решению суда изымать имущество за поддержку спецоперации на Украине

Фото: Воронцова Таисия / ТАСС

Верховная Рада приняла закон, позволяющий по решению суда изымать имущество тех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинский парламент утвердил указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В его поддержку проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Алевтина Запольская
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