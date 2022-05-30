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России предсказали массовые закрытия заведений общепита к концу года

Аналитик Савельев спрогнозировал массовые закрытия общепита в России к концу 2022 года

Фото: Aleksey Bychkov/ Globallookpress.com

России предсказали массовые закрытия заведений общепита к концу 2022 года, несмотря на рост их числа в настоящее время. Об этом заявил аналитик данных экосистемы продуктов для бизнеса «Контур» Владимир Савельев, передает РИА Новости.

«Сейчас не стоит ждать существенных изменений в динамике открытий организаций в отрасли общепита, они будут заметны ближе к концу года: к октябрю-ноябрю мы прогнозируем массовые закрытия на рынке», — отметил он.

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По словам Савельева, в течение пяти месяцев 2022 года на рынке фиксировался рост количества заведений после адаптации рынка к коронавирусным ограничениями и выхода на допандемийный уровень. Эксперт указал, что владельцы не спешат сворачивать бизнес, выжидают, наблюдая за ситуацией подобный эффект наблюдался во время первого локдауна.

Руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса «Контура» Михаил Добровольский сообщил, что число предприятий в среднем увеличилось на один процент, что является несущественным, к концу года ожидается более заметный перевес в ту или иную сторону.

Ранее стало известно, что в период с 1 по 20 марта число заказов по доставке еды из ресторанов в России снизилось на 12–15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в феврале. В сервисе CloudPayments подсчитали, что в этот же период онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18 процентов в денежном выражении, а количество заказов — на 16 процентов.

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Марина Совина
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