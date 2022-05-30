Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян

В АТОР сообщили, что Оман отменил все ковидные ограничения на въезд в страну

Власти Омана сняли все ковидные ограничения на въезд иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым протоколам, прибывающие в популярную пляжную страну туристы больше не обязаны предоставлять справку о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Для отдыха в Омане соотечественникам достаточно иметь действующий загранпаспорт и визу, которую граждане России с октября 2021 года могут получить по прибытии.

Еще одним послаблением стала отмена масочного режима и требования соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, сняты все ограничения по заполняемости общественных мест.

Ранее в мае сообщалось, что стоимость путевок в Оман начинается от 156 тысяч рублей на человека — такую сумму за отдых предлагает компания ПАКС. В «Интуристе» можно приобрести туры с проживанием в пятизвездочном отеле от 180 тысяч рублей на двоих.