Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки на российские города

Зампред СБ Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки на города России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия в случае атаки на свои города нанесла бы удары по центрам принятия «преступных решений», часть из которых находится «совсем не в Киеве». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соответствующий пост в понедельник, 30 мая, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал отказ президента США Джо Байдена поставлять Украине ракетные системы, которые способны наносить удары по России. Медведев также назвал это решение американского лидера разумным.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Аналогичное предупреждение озвучивал ранее сенатор Сергей Цеков. По его словам, Москва даст «достойный ответ» Белому дому, если ракеты, которые планировалось передать Киеву, будут использованы для нанесения ударов по российским городам.

30 мая стало известно, что Вашингтон отказал Киеву в поставке ракетных систем MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

24 февраля началась специальная военная операция России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
Стилисты перечислили самые модные сумки на лето 2022 года
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Нидерланды отказались платить за российский газ в рублях
Нурмагомедов поборолся с бывшим чемпионом UFC
От Кевина Спейси потребуют вернуться в Британию после обвинений в харассменте
На Украине предложили запретить исполнять российскую музыку
Эрдоган призвал Путина обеспечить безопасность на севере Сирии
В турецкой экономике заметили признаки масштабного кризиса
Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.