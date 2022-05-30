Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки на российские города

Зампред СБ Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки на города России

Россия в случае атаки на свои города нанесла бы удары по центрам принятия «преступных решений», часть из которых находится «совсем не в Киеве». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Соответствующий пост в понедельник, 30 мая, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так политик прокомментировал отказ президента США Джо Байдена поставлять Украине ракетные системы, которые способны наносить удары по России. Медведев также назвал это решение американского лидера разумным.

Аналогичное предупреждение озвучивал ранее сенатор Сергей Цеков. По его словам, Москва даст «достойный ответ» Белому дому, если ракеты, которые планировалось передать Киеву, будут использованы для нанесения ударов по российским городам.

30 мая стало известно, что Вашингтон отказал Киеву в поставке ракетных систем MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

24 февраля началась специальная военная операция России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса.