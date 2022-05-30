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В Нижнекамске прошел парад библиотек

Всероссийский день библиотек в Нижнекамске завершился парадом

Фото: Центральная библиотечная система Нижнекамска

В Нижнекамске прошел Всероссийский день библиотек, завершившийся парадом учреждений — представители филиалов выстроились перед центральной библиотекой имени Тукая, рассказав посетителям мероприятия о своих программах и проектах. Об этом пишет «Татар-информ».

Сотрудники библиотек подготовили для посетителей выставки мастер-классы и мини-викторины, а также устроили презентации книг.

К вечеру акция переросла в «Библионочь», в рамках которой гости мероприятия могли принять участие в интерактиве «Гостеприимство татарского народа», тренинге «Выступаем без страха», игре «Дорогой народных традиций» и в других мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке в конце июня пройдет II Международный шахтерский Сабантуй, в ходе которого участники устроят самый массовый хоровод в национальных костюмах.

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Евгений Шульгин
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