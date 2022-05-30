Норвегия сменила официальное название Белоруссии с Hviterussland на Belarus

Норвегия сменила официальное название Белоруссии с Hviterussland («Белая Россия») на Belarus («Беларусь»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Министерство иностранных дел отныне будет использовать слово Belarus вместо Hviterussland (где hvite означает «белый», а Russland — «Россия» — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в министерстве.

Глава МИД Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что новое название для Белоруссии введено «из солидарности к белорусскому демократическому движению».

В марте 2021 года МИД Дании также решил использовать название Belarus («Беларусь») в официальных обращениях к Белоруссии. Ранее страна использовала название Hviderusland («Белая Россия»). «Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и народом», — заявило ведомство.

Летом 2020-го название Belarus стали использовать и в Германии. Это объяснили тем, что из-за старого названия — Weißrussland — возникали ассоциации с Россией. Новое название должно отразить позицию Берлина в отношении суверенитета Белоруссии, а также стать знаком поддержки протестного движения.