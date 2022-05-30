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В Петербурге двое детей попали в больницу из-за отравления алкоголем

В Санкт-Петербурге пьяных подростков 13 и 15 лет госпитализировали с отравлением алкоголем

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двух детей 13 и 15 лет госпитализировали с отравлением алкоголем. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, подростки отравились этанолом. Их в тяжелом состоянии доставили в городскую детскую больницу.

13-летнего россиянина в состоянии алкогольного опьянения нашли на детской площадке на одной из улиц города, 15-летнего — на скамейке дома на другой улице Петербурга.

Ранее в Раменском трое детей в возрасте от 13 до 14 лет отравились родительским самогоном в школе, их госпитализировали. Предположительно, один из детей принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, а позже им стало плохо.

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Анастасия Шейкина
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