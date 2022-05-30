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Центр Мелитополя оцепили после взрыва

РИА Новости: площадь Победы в Мелитополе оцепили после взрыва автомобиля

Фото: РИА Новости

Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя, оцепили после взрыва автомобиля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Отмечается, что была усилена также охрана зданий органов местной власти. По данным силовых структура, в центре города взорвался автомобиль.

Взрыв в центре города произошел ранее 30 мая. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов рассказал, что в 07:40 по местному времени (совпадает с московским) в домах задрожали окна и стены. Он назвал произошедшее терактом.

Позднее стало известно, что как минимум три человека пострадали при взрыве.

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Алина Гончарова
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