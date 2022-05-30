Стали известны подробности о найденном в сумке теле восьмилетнего россиянина

Нашедший в реке сумку с телом ребенка в Ростове-на-Дону рыбак: глянул, а там детская ручка

Россиянин, который нашел сумку с телом восьмилетнего ребенка в реке Темерник в Ростове-на-Дону, рассказал подробности случившегося. Беседу с ним приводит Telegram-канал Don Mash.

Со слов местного жителя стало известно, что это произошло около восьми утра. Он рассказал, что впервые за долгое время отправился на рыбалку на реку Темерник. Закинув удочку, рыбак почувствовал, что подцепил что-то тяжелое, и принялся тянуть.

«Кое-как сорвал, подтащил к берегу — там сумка. Она немножко приоткрытая была. Глянул, а там детская ручка. В костюмчике мальчик лежит и все», — вспомнил мужчина.

Затем к нему подошла соседка, гулявшая с собакой, и вызвала по телефону полицию.

Ранее 30 мая стало известно, что из реки Темерник в Ростове-на Дону выловили сумку с телом ребенка шести-восьми лет. Его личность пока не установлена, в ближайших детских садах и школах проверяют местонахождение всех воспитанников. Позднее на теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти.