Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе

Президент Франции Макрон подтвердил гибель сотрудника BFMTV Имхоффа в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 30 мая, подтвердил информацию о гибели сотрудника французского телеканала BFMTV Фредерика Леклера Имхоффа в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети политика.

Глава государства заверил, что разделяет боль родных и близких сотрудника СМИ, освещавшего происходящее на Украине. «Я хочу выразить поддержку Франции тем, кто выполняет трудную информационную миссию в условиях военных действий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился журналист, попал под обстрел под Северодонецком. Указывалось, что судя по резюме представителя французского СМИ, он работал на телеканалах France TV и BFMTV почти шесть с половиной лет, с декабря 2015 года. На Украине он получил аккредитацию на работу от BFMTV.