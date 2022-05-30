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Россиян предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения

Вильфанд предупредил жителей ряда регионов о высоком уровне ультрафиолетового излучения

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил жителей ряда регионов о высоком уровне ультрафиолетового излучения в ближайшие дни.

«Индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким на юге ЦФО — в Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях. Он будет приближаться к 8 (максимум 12 единиц — прим. «Ленты.ру»). Нужно быть осторожными», — заявил синоптик.

Он добавил, что также на неделе высокая солнечная активность ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Вильфанд посоветовал жителям этих регионов воздержаться от попыток загорать в полуденные часы.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала об опасности повышенного уровня ультрафиолетового излучения. По ее словам, даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце, поскольку индекс ультрафиолета не связан с температурой.

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Марина Совина
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