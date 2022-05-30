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В ЛНР заявили об отсутствии знаков прессы у погибшего французского журналиста

В ЛНР сообщили, что погибший журналист телеканала BFMTV Леклер Имхофф был аккредитован ВСУ
Фредерик Леклер Имхофф

Фредерик Леклер Имхофф. Фото: BFM TV / Reuters

Сотрудник французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер Имхофф, погибший 30 мая на подконтрольной Киеву территории Луганской Народной Республики (ЛНР), не носил опознавательных знаков прессы на момент смерти. Об этом рассказал председатель Луганского республиканского союза журналистов, художественный руководитель ГТРК ЛНР Леонард Свидовский, передает ТАСС.

В частности, на французе не было жилета с надписью «Пресса» или других отличий, которые отмечали бы его принадлежность к прессе. По словам Свидовского, Леклер Имхофф был аккредитован Вооруженными силами Украины. При этом в пресс-карте было отмечено, что ВСУ не несут ответственности за жизнь журналиста, добавил он.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился журналист, попал под обстрел под Северодонецком. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского журналиста в Донбассе.

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Марина Совина
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