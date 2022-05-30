Росгвардейцы ликвидировали неразорвавшуюся ракету в Харьковской области

Росгвардейцы уничтожили кассету от «Точки-У» в частном домовладении в Харьковской области

Росгвардейцы ликвидировали опасный боеприпас в одном из частных домовладений Харьковской области Украины. Об этом в понедельник, 30 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, об опасном боеприпасе росгвардейцы узнали от местного жителя, сообщившего о неразорвавшейся ракете в его дворе. Боезапас представлял собой кассету от ракеты «Точка-У». Понимая, что транспортировка находки рискованная, инженерно-разведывательная группа уничтожила ее на месте, соблюдая меры предосторожности.

Ранее 30 мая сообщалось, что спецназ Росгвардии изъял из брошенного командного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) карты, гранатометы и боеприпасы. Командный пункт был обнаружен штурмовой группой в подвале частного дома, расположенного в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР).