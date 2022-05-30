Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский косметолог назвала дешевый способ омолодиться

Косметолог Садовская назвала маску с облепиховым маслом дешевым способом омолодить кожу

Фото: Pixabay

Российский косметолог Ольга Садовская назвала дешевый способ омолодиться. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Так, улучшить внешний вид лица, шеи и зоны декольте поможет обычное облепиховое масло из аптеки, рассказала специалистка. Две капли данного средства необходимо смешать с одной или двумя чайными ложками масла зародышей пшеницы, а затем нанести на предварительно очищенную поверхность кожи. Через несколько минут остатки маски следует удалить салфеткой.

«Оно отлично помогает для омоложения кожи, залечивает раны, убирает раздражение, борется с куперозом, пигментацией и при этом очень экономичное», — пояснила специалистка, отметив, что также облепиховое масло можно добавлять в уходовый крем перед использованием.

Ранее в мае российский косметолог Наталья Токарева раскрыла простой способ омолодить кожу на пять лет с помощью яичной маски. Так, чтобы улучшить внешний вид, эксперт посоветовала женщинам старше 30 лет смешать один-два куриных белка с ложкой картофельного крахмала и льняного масла. Полученную маску, по ее словам, следует нанести на лицо, шею и зону декольте и подождать 15 минут, после чего смыть и применить увлажняющий крем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
Юрий Лоза нашел аргументы в защиту теории плоской Земли
Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили
Украина подтвердила поставку дальнобойных РСЗО из США
В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине
Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США
Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии
Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.