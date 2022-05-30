Акула сразилась с морской черепахой и проиграла

9News: в Австралии акула напала на черепаху и потерпела поражение

У берегов австралийского района Нингалу, штат Западная Австралия, голодная тигровая акула напала на морскую черепаху и проиграла. На видео с морскими животными обратило внимание издание 9News.

На записи видно, как акула приближается к черепахе, которая поначалу не замечает опасности. Хищная рыба начинает кружить вокруг черепахи.

Та набирает скорость и плывет прочь, но акула следует за ней, хватает ее зубами, однако терпит поражение. Черепаха вырывается и даже пытается сразиться с акулой, укусив ее в ответ. Сообщается, что рептилии удалось уплыть и выбраться на берег.

Ранее сообщалось, что морская черепаха в австралийском заливе Робак, штат Западная Австралия, набросилась на тигровую акулу и попыталась укусить ее. Обычно морские черепахи пытаются скрыться от противника или используют для защиты панцирь.

