Шесть россиян битой и кочергой вымогали деньги у похищенного

В Иркутске суд отправил в СИЗО шесть россиян, вымогавших у знакомого несуществующий долг

В Иркутске суд арестовал и отправил в СИЗО шесть россиян, обвиняемых в похищении и пытках знакомого. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 мая группа похитителей в возрасте от 25 до 34 лет в микрорайоне Юбилейный напала на своего 37-летнего знакомого. Мужчину избили кочергой и металлической битой и вывезли в лес, где продолжили издевательства, вымогая деньги за несуществующий долг.

После того, как жертву расправы привезли обратно в Иркутск, у него потребовали срочно найти 400 тысяч рублей. Отпущенный на сбор средств 37-летний потерпевший сразу обратился к силовикам. Всех шестерых задержали, у них изъяли ножи, биты и газовый пистолет. Расследование уголовного дела продолжается.

19 января сообщалось, что в Подмосковье осудят членов ОПГ, требовавших 4 миллиона евро за освобождение заложников.