Члены преступной группы предстанут перед судом за похищения и убийства россиян

В Подмосковье суд рассмотрит дело в отношении двух членов преступной группы, обвиняемых в похищениях и убийствах людей. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2006 по 2021 год злоумышленники похищали россиян ради получения денег с их родственников. За освобождение заложников подсудимые требовали до четырех миллионов евро. Если они не получали требуемых сумм, то убивали похищенных и прятали их тела: злоумышленникам вменяют убийства как минимум четырех человек. Также обвиняемые застрелили одного из своих сообщников по ОПГ 1 марта 2010 года в Мытищах, после чего сожгли его тело в лесу.

Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Их дело будет рассматриваться в Московском областном суде.

28 декабря 2021 года сообщалось, что в Подмосковье задержали вымогателей, похитивших россиянина за несуществующий долг.