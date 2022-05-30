ОМОН уничтожил снаряд времен Великой Отечественной войны под Сочи

Взрывотехники ОМОН уничтожили снаряд времен войны в селе Молдовка недалеко от Сочи

Недалеко от Сочи взрывотехники ОМОН «Зверобой-Юг» уничтожили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю. Видео публикует ТАСС.

По данным ведомства, рабочий при разгрузке щебня, привезенного на стройплощадку частного дома в селе Молдовка, заметил предмет, похожий на боеприпас. О подозрительной находке он сразу сообщил в правоохранительные органы.

Приехавшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина обнаружил снаряд калибра 76 мм. Позже его вывезли с участка и взорвали с соблюдением техники безопасности.

Ранее стало известно, что под Херсоном Росгвардия уничтожила склад артиллерийских боеприпасов. Во время проведения поисковых мероприятий военнослужащие нашли брошенный арсенал, в котором находилось более 500 ракет от РСЗО «Ураган», 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 тысяч снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм.